Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3900-3940 пунктов - "Фридом-Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3900-3940 пунктов, говорится в комментарии "Фридом-Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Сопротивление в области его верхней границы все еще представляет собой значительное препятствие. Прорыв сопротивления на уровне 3950 пунктов будет означать ускорение восходящего движения. Накануне покупатели протестировали данное сопротивление, но преодолеть его не смогли. Индикатор RSI уже находится вблизи уровня перекупленности, поэтому потенциал роста в краткосрочном периоде ограничен", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику, констатирует эксперт. Джо Байден накануне выступил в штате Висконсин с речью, посвященной пакету фискальных стимулов. Президент США выразил надежду на возвращение к нормальной жизни к следующему Рождеству и отметил, что к концу июля произведенных вакцин хватит, чтобы привить всех американцев. В речи главы государства не содержалось новой информации о стимулах, но он подчеркнул необходимость принятия большой антикризисной программы.

"Погодные катаклизмы в виде экстремально низкой температуры, сильных ветров и снегопадов, которые накрыли южные и центральные штаты, негативно влияют на производственные процессы, - отмечает Денисламов. - К примеру, были вынуждены приостановить работу сборочных линий многие автопроизводители. Такие природные явления имеют краткосрочный характер, поэтому обычно не оказывают заметного влияния на фондовый рынок. Однако в текущих условиях, когда индекс S&P 500 находится на историческом максимуме, многие позитивные факторы учтены в котировках, а резкий рост доходности трежерис снижает привлекательность акций, любое негативное событие способно вызвать желание зафиксировать часть позиций. В связи с этим краткосрочная коррекция выглядит все более вероятной".

Также аналитик "Фридом Финанс" напоминает, что в среду будет опубликован базовый индекс розничных продаж за январь. Ожидается рост на 1% в сопоставлении с предыдущим месяцем после снижения на 1,4% м/м в декабре. Позитивное влияние оказали прямые выплаты населению в рамках предыдущего пакета фискальных стимулов: большинство американцев получили чеки от государства именно в начале января. Кроме того, в этом месяце эпидемиологическая ситуация улучшалась во всех штатах.

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