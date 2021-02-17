"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $290

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 6-10 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: $185, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа, акция движется в рамках восходящего тренда после обвала в феврале-марте 2020 года. При покупке на 10% и выставлением стоп заявки на уровне $185, риск на портфель составит 1,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают эксперты "Финама".

Компания восстанавливается после 70% падения в феврале-марте 2020 года, отмечают аналитики. В январе 2021 Boeing поставил 26 самолетов, 21 из которых были модели 737 MAX. Тем самым они обогнали Airbus по поставкам в январе.

"Важно отметить, что это были первые поставки 737 MAX после снятия запрета на их полеты. При текущей тенденции снижения заражаемости коронавирусом в мире, мы можем увидеть открытие границ и снижение международных карантинных мер в этом году, что повлечет за собой сильное увеличение полетов и повышение спроса на новые самолеты", - указывают эксперты инвесткомпании.

27 января компания отчиталась за 4Q2020 и показала результаты сильно ниже консенсуса (EPS $-4,55 против прогноза $-2,1). Бумага упала не сильно, а за следующие 10 сессий выросла на 10%. По мнению аналитиков "Финама", это свидетельствует о большом количестве уже заложенного негатива в бумагу, что ограничивает downside по позиции.

"Если рассматривать более далекие горизонты, то Boeing тоже интересная возможность для инвестирования. По прогнозам менеджмента, спрос на самолеты полностью восстановится в 2022-2023 году. На этом горизонте цель по бумаге 350-400 долларов за акцию. Учитывая, что рынок закладывает все заранее, то мы можем увидеть 350 долларов по акциям Boeing уже в следующем году", - прогнозируют эксперты инвесткомпании.

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