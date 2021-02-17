Котировки акций "Яндекса" могут вырасти до 5966 руб. - ПСБ

Котировки акций "Яндекса" могут вырасти до уровня 5966 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы позитивно оцениваем опубликованные финансовые результаты "Яндекса". Полагаем, что компания будет расти в ближайшее время за счет развития сегментов e-commerce, а также дальнейшего расширения рынка рекламы и такси и закладываем рост цены до 5966 рублей за акцию - потенциал роста 11% от текущей уровня", - пишут эксперты в обзоре ПСБ.

Выручка "Яндекса" в IV квартале 2020 года выросла на 39% г/г и составила 71,6 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль (с учетом "Яндекс.Маркета") - на 17% г/г, до 6,3 млрд руб.

Годовой прирост в выручке - 24%, до 218,3 млрд руб, а чистой прибыли - 11%, до 21 млрд руб. соответственно. Около 30% от всей выручки составили доходы от "Яндекс.Такси", констатируют аналитики ПСБ - его выручка за год выросла на 47%.

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