Акции нефтегазового сектора РФ остаются недооцененными относительно сырьевых цен - BCS Express

Акции нефтегазового сектора РФ остаются недооцененными относительно сырьевых цен, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Мировые рынки акций остаются около исторических максимумов. Фактором поддержки рынков служат ожидания поступательного восстановления глобальной экономики, спад темпов распространения COVID-19 и смягчение ограничительных мер в странах, массовая вакцинация, а также сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны мировых ЦБ. Избыточная ликвидность и пока еще низкие ставки - ключевые драйверы для финансовых активов", - отмечает аналитик.

Все это, по мнению Карпунина, создает благоприятный фон для формирования пузырей, что отчасти уже отражает устойчивая восходящая динамика MSCI ACWI и уверенный подъем многих commodities. Спрос на рисковые активы остается повышенным.

Индекс Мосбиржи вернулся выше 3450 п., а это, на взгляд эксперта инвесткомпании, значит, что вновь стал актуальным сценарий с потенциальным обновлением исторических максимумов. Техническая картина указывает на ориентиры в районе 3600-3620 п. Точкой отмены подобного сценария выступает минимум прошлой пятницы - уровень 3350 п., считает Карпунин.

"Общий долгосрочный взгляд по нашему рынку акций умеренно положительный. Российские индексы немного отстали от динамика других развивающихся стран, но это отчасти можно списать на более высокие геополитические риски. В целом же многие акции остаются недооцененными относительно сырьевых цен. В частности, это газовый и нефтяной сектора. В то же время появляются основания для осторожности инвесторов. В последние сессии наблюдается уверенный рост доходностей по американским гособлигациям, что негативно сказывается на акциях. Это ответ на риски инфляции, которые закладываются в цену биржевых активов", - отмечает эксперт BCS Express.

По его мнению, тактика удержания уже открытых длинных позиций на российском рынке акций остается актуальной. Что касается наращивания лонга, то это можно делать в случае локальных просадок. При этом Карпунин подчеркивает, что причин для глубоких рыночных провалов и продолжительных нисходящих трендов пока не наблюдается.

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