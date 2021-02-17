Рубль, возможно, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Курс рубля к доллару, возможно, удержится в диапазоне 73-74 руб./$1, предполагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Неопределенность развития глобальных тенденций и поведение нерезидентов на рынке ОФЗ будут оставаться основными краткосрочными рисками для российской валюты. Локальные факторы в виде предстоящих налоговых выплат и улучшения платежного баланса должны оказывать поддержку. Стабильно-высокими остаются и цены на нефть. Поэтому рассчитываем, что рубль сможет удержаться в диапазоне 73-74 руб./$1", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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