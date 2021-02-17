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17 февраля 2021 года 11:17
Доллар выглядит привлекательно для продаж после резкого взлета доходностей в США - "Открытие Брокер"
Доллар стал выглядеть привлекательно для коротких позиций после резкого взлета доходностей в США, говорится в аналитическом материале начальника отдела глобальный исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина. На взгляд эксперта, наблюдаемое сейчас укрепление доллара - это хорошая возможностью для продаж валюты США. Фьючерсы на облигации Казначейства США на азиатских торгах в среду, 17 февраля, продолжили снижение, оказывая поддержку доллару, дорожающему против всех валют Большой десятки, кроме иены, которая была самой слабой валютой G10 во вторник, а теперь отыгрывает потери. Норвежская крона и новозеландский доллар были лидерами снижения в Азии среди основных валют. "Доллар по итогам вторника также укрепился против всех конкурентов из Большой десятки, оставался стабилен к фунту стерлингов, который получает поддержку со стороны опережающих темпов вакцинации в Великобритании относительно ключевых стран-соперников. Драйвером роста доллара стал взлет доходностей среднесрочных и долгосрочных облигаций Казначейства США. По 10-летним бумагам доходность достигла максимума с февраля 2020г", - отмечает Шульгин. Если исходить из того, что рост доходностей является ключевым фактором укрепления доллара, рассчитывая на то, что доходность 10-летних трежерис может в ближайшее время подняться до 1,40%, у валюты США, по мнению аналитика "Открытие Брокер", еще есть некоторый потенциал для роста. "Но мы бы использовали его для открытия коротких позиций в валюте США на более выгодных уровнях, поскольку есть несколько причин считать взлет доходностей следствием больше технических факторов, нежели увеличением ставок на рефляцию в связи с приближением дополнительных стимулов в США в размере $1,9 трлн", - указывает Шульгин. Первый технический фактор, на взгляд эксперта, - это закрытые в США рынки в понедельник по причине национального праздника. Второй фактор - давление продаж на рынке облигаций перед аукционом по размещению 20-летних бондов. Третий фактор - так называемое "выпуклое хеджирование". "Этот термин имеет прямое отношение к ценным бумагам, которые обеспечены ипотечными закладными (MBS), - поясняет Шульгин. - Ряд инвесторов, имеющих в своих портфелях MBS, вынуждены хеджировать процентный риск по этим бумагам. Сложность хеджирования в том, что эти облигации имеют обратную выпуклость. Инвесторы в связанные с ипотекой бумаги, возможно, вчера были вынуждены продавать казначейские облигации, так как дюрация MBS растет, когда растет доходность. Соответственно, управляющие фондами, чтобы сохранить уровень процентного риска по портфелю на заданном уровне, были вынуждены сократить долю в казначейских облигациях. Если наше понимание ситуации является верным, то распродажа на рынке госдолга США замедлится, доходности стабилизируются, и доллар утратит поддержку со стороны этого фактора". При этом, как отмечает эксперт, здесь важны темпы изменения доходностей. Ставки на рефляцию будут по-прежнему в силе. Если в дальнейшем доходность 10-летних облигаций продолжит расти плавно, и к концу года достигнет 1,50%, то это не вызовет обвала на развивающихся рынках, доллар вполне может оставаться под давлением, а сырьевые валюты будут извлекать выгоду из восстановления мировой экономики, полагает Шульгин. Соответственно, вполне логично, по его мнению, использовать реализованное скачком доходностей укрепление доллара США для коротких позиций против сырьевых валют: норвежской кроны, австралийского доллара. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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