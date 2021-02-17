Идея дня: акции EQT - перспективная ставка на дальнейший рост цен на природный газ - "ВТБ Мои Инвестиции"

Сохраняющаяся морозная погода в США может привести к дальнейшему росту цен на природный газ, и EQT Corp. - одна из самых перспективных ставок на реализацию данного сценария, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Морозы на Среднем Западе США привели к приостановке работы нефтяных скважин, НПЗ и мясокомбинатов, а также к перебоям в поставках зерновых. Добыча нефти в США сократилась практически на треть (-3,5 млн б/д), а отключения электроэнергии затронули 2-5 млн домохозяйств. Цены на природный газ в Оклахоме подскочили с $4,2 до $999 из-за перебоев в поставках. Сохраняющаяся морозная погода в США может привести к дальнейшему росту цен на природный газ. EQT Corp. - входит в наш ТОП-10 акций США - одна из самых перспективных ставок на реализацию данного сценария", - пишут эксперты инвестбанка.

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