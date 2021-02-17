Котировки нефти, возможно, попытаются уйти выше $63,9/барр. в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, возможно, все же попытаются в среду уйти выше уровня в $63,9 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировкам нефти марки Brent в последние дни не удалось пробиться выше $63,9 за баррель, так что в среду возможна коррекция в пределах $61,7-62,2 за баррель. Однако аналитики Sber CIB ожидают, что котировки все же попытаются преодолеть указанный уровень сопротивления

Представители ФРС США в течение среды могут прокомментировать перспективы сохранения ультрамягкой политики. Если на фоне этого рост доходности американских гособлигаций и укрепление доллара приостановятся, рубль, вероятно, вернется к 73,3 руб./$1 (поддержку ему также оказывают цены на нефть), полагают в инвестбанке.

Если Минфин на аукционах в среду предложит премию более 3 б.п. ко вторичному рынку, то доходность ОФЗ до конца дня, скорее всего, поднимется на 2-5 б.п., указывают эксперты Sber CIB.

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