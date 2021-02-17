Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,5 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Начав день с укрепления к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок, российская валюта завершила торги снижением к мировым валютам. Цены на нефть, достигнув высоких отметок на данных о сокращении добычи в США на 1 млн баррелей в сутки из-за морозов, в конце дня демонстрировали разнонаправленную динамику. Среди трейдеров и инвесторов растут опасения по возможному снижению спроса на энергоносители после того, как погодные условия в США и Европе вернутся к норме. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25% и составила 63,14 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI выросла на 0,76% и составила 59,88 долларов за баррель, хотя днем ранее цена превысила 60 долларов", - отмечает Тузов.

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