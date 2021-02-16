Ближайшая цель для акций Газпрома - 240 рублей за штуку - "Фридом-Финанс"

Ближайшая важная цель для акций "Газпрома" - 240 рублей за штуку, и она может быть достигнута до выходных, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Российский рынок ведет себя довольно сдержанно. Индекс РТС теряет доли процента и держится вблизи планки 1500 пунктов. Днем на волне нефтяного роста была попытка протестировать уровень 1509, но наступление захлебнулось и сменилось нисходящим движением. До конца сессии откат может вести индекс РТС до 1480 пунктов. В среду ожидается новая попытка закрепиться выше 1500 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Индекс Мосбиржи торгуется вблизи 3500 пунктов. Рынок взял паузу после двух сильных растущих сессий, но в рублях фиксируется преимущественно рост, подчеркивает Емельянов. По его мнению, это связано с ростом доллара по отношению к рублю, который перекрывает снижение валютной стоимости рынка.

"Среди ликвидных бумаг сегодня в наибольшем плюсе "М.Видео" (+1,9%), TCS (+1.8%), "Россети" (+1,7%), "Газпром" (+1,5%) и "ММК" (+1,3%). Рост котировок происходит преимущественно в отсутствии важных новостей. Исключение - "Газпром", который в понедельник сообщил о росте поставок в Европу в связи с усилением холодов. Исходя из метеопрогнозов, погодный фактор может позитивно влиять на стоимость акций еще неделю. Ближайшая важная цель для акций "Газпрома" - 240 рублей за штуку. Она может быть достигнута до ближайших выходных", - полагает аналитик "Фридом Финанс".

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