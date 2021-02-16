Акции "Норникеля" остаются привлекательной долгосрочной инвестицией - ПСБ

Акции "Норникеля" остаются привлекательной долгосрочной инвестицией, их справедливая стоимость составляет 29 116 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Романа Антонова.

"Результаты ГМК "Норильский никель" по итогам года можно назвать нейтральными. Вполне ожидаемо негативно на EBITDA сказалось формирование резервов из-за экологической катастрофы на ТЭЦ-3 Норильска в конце мая. При этом финансовое положение компании остается стабильным. Долговая нагрузка снизилась, но может еще возрасти по мере реализации масштабной инвестиционной программы в ближайшие годы. По этой же причине риск снижения размера дивидендных выплат способен оказать негативное влияние на оценку компании, но все же долгосрочные фундаментальные факторы (ориентир на "зеленую энергетику" и уникальное качество активов) делают "Норникель" по-прежнему привлекательной долгосрочной инвестицией. Справедливая стоимость акций "Норильского никеля", по нашим оценкам, составляет 29 116 руб./акция", - отмечает эксперт банка.

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