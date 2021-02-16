"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Capital One с целью $135

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Capital One Financial с целью $135 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $113, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Capital One Financial устойчиво пережила ограничения, связанные с пандемией COVID-19 и сохранила достаточность капитала выше 13%. С учетом восстановления экономики банк может стать одним из главных бенефициаров восстановления потребительской и деловой активности, при этом резервы, которые банк накапливал в первое полугодие 2020 года будут освобождаться и окажут поддержку финансовым показателям, отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага находится в восходящем боковом тренде. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $135. При покупке на объем 15% риск на портфель составит 0,6 %", - указывают в инвесткомпании.

Capital One Financial - американский диверсифицированный финансовый холдинг, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по величине активов. Компания предлагает широкий спектр финансовых продуктов физическим и юридическим лицам, специализируясь при этом на кредитных картах и автокредитах.

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