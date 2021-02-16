Возможен рост котировок акций Intel до $67 к концу 2021г - "Финам"

Аналитики "Финама" ожидают роста котировок акций Intel Corp. до уровня в $67 за штуку к концу текущего года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции знакового игрока сектора, производителя микропроцессоров Intel потеряли в 2020 году 20% стоимости. Вряд ли большинство инвесторов в самом деле обеспокоено отставанием в деле миниатюризации технологических процессов. На наш взгляд, основную роль сыграли отказ компании Apple от использования процессоров Intel и курс на разработку собственного "камня". При этом неясно, насколько он готов, но маркетинговая машина Apple уже убедила рынок в его превосходстве, что, безусловно, наводит рынок на печальные размышления о перспективах Intel, а инвесторов-активистов из фонда Third Point - на призыв к Intel продать активы и сменить бизнес-модель", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Аналитики указывают, что, на их взгляд, опыт компании IBM с переходом на сервисную модель, несмотря на громко звучавшие похвалы в адрес реформатора Лу Герстнера, привёл к потере этой компанией её статуса на рынке. Многочисленные высокотехнологичные разработки в таких областях как интернет вещей, суперкомпьютеры, блокчейн-решения, не могут помочь акциям компании вернуться к росту, поскольку инвесторам сложно разобраться в технологиях, полагают аналитики "Финама".

"На наш взгляд, необходимыми условиями успеха являются понятная бизнес-модель и заметная, полусказочная персоналия CEO компании. С нашей точки зрения, заменив Боба Свана на Патрика Гельсингера, компания Intel обрела такого лидера. Гельсингер, который оставляет пост CEO компании VMWare, чтобы возглавить в Intel, не только проработал в ней ранее 39 лет, был архитектором 486-го процессора и автором учебника по программированию на Ассемблере для 386-го. Он является публичной фигурой и общественным активистом, основавшим общественную ассоциацию, и написал книжку о личностном росте и балансе между карьерой, семьёй и религией. Понятно, что после возвращения Гельсингера об идее распродать Intel по частям на некоторое время можно забыть. Рынок будет с надеждой ждать от компании технологических инноваций и перехода к новым технологическим процессам. Мы ожидаем подъёма стоимости акции Intel к концу года до $67 за штуку", - пишут эксперты "Финама".

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