Возможно ослабление рубля до уровня 74 руб./$1 - BCS Express

Первой целью ослабления рубля может стать уровень 74 руб./$1, однако вероятность возобновления снижения доллара пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль во вторник приближался к установленному в понедельник двухмесячному пику, но затем резко сдал позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках, констатирует аналитик.

Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI поступательно снижается шестую сессию подряд, в очередной раз обновив десятимесячный минимум. Данный фактор, отмечает Бабин, оказывает все большее давление на рубль, так как высвободившиеся от продажи ОФЗ средства нерезиденты могут направить на покупку инвалюты для вывода ее на другие рынки.

"Пара USD/RUB в очередной раз подтвердила силу верхней границы области сильной поддержки 72,6-73,1 руб./$1, перейдя к активному восстановлению. Ближайшей целью данного движения может стать уровень 74 руб./$1. Тем не менее до пробоя верхней границы краткосрочного нисходящего канала сохраняется существенная вероятность возобновления снижения доллара", - указывает эксперт BCS Express.

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