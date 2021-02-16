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16 февраля 2021 года 16:26
Вероятность коррекции вниз котировок нефти высока - "Открытие Брокер"
Вероятность коррекции вниз котировок нефти марок Brent и WTI остается высокой из-за сильной перекупленности, говорится в комментарии инвестиционной компании "Открытие Брокер". "К середине европейских торгов во вторник нефть марки Brent торговалась в минусе, а вот нефть марки WTI сохраняла прирост. На WTI оказывает влияние информация о приостановке добычи на ряде месторождений в США из-за обильных осадков и низких температур. В Европе с поставками нет проблем благодаря морозоустойчивым норвежцам и россиянам. В Норвегии профсоюзы также договорились о повышении оплаты труда работников нефтегазовой сферы (ранее профсоюзы угрожали забастовкой в порту Mongstad, что привело бы к сокращению экспорта нефти на треть). В любом случае оба контракта находятся в зоне сильной перекупленности и вероятность коррекции остаётся высокой", - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям инвесткомпании Андрей Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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