Возможно сохранение цены на золото в диапазоне $1800-2100/унц. в 2021г - Альфа-банк

Возможно сохранение цены на золото в диапазоне $1800-2100 за тройскую унцию в 2021 году, считает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

"Перспективы инвестиционной привлекательности золота на горизонте 2021-22 гг. весьма неопределенны, так как мы вынуждены принимать во внимание целый спектр разнообразных факторов, которые мы выделяем в три основные подгруппы - макроэкономические, отраслевые и внешние факторы", - пишут эксперты банка.

Макроэкономические факторы, по их мнению, включают масштаб бюджетных стимулов в США, смягчение/ужесточение риторики ФРС, в том числе обязательства по программе количественного смягчения (QE), динамику реальных процентных ставок, в том числе доходностей по 10-летним казначейским облигациям (КО) США, параметры инфляции и, наконец, ослабление/укрепление курса доллара.

"К отраслевым факторам мы отнесли рост/снижение производства золота, возможное возращение центральных банков (РФ и Китая) на рынок золота, спрос на ювелирные украшения из золота и наличие/отсутствие корреляции между биткоином и золотом", - указывают в Альфа-банке.

"Наконец, к внешним факторам, которые сильно влияют на цены на золото и восстановление экономической активности в мире мы относим темпы процесса вакцинации на протяжении года, возможные вспышки случаев COVID-19, новые штаммы вируса и новые локдауны. Динамика цен на нефть - это еще один важный внешний фактор, когда речь идет о золоте", - пишут аналитики.

"Мы проанализировали все вышеперечисленные факторы с тем, чтобы выявить ключевые риски и возможности золотодобывающего сектора в 2021-22 гг. Мы ожидаем, что цены на золото сохранятся в рамках диапазона $1800-2100/унцию в 2021 году, если ФРС не продолжит смягчение монетарной политики, и администрация Д. Байдена не примет дополнительные стимулы. Цена золота может приблизиться к верхней границе нашего диапазона на горизонте 6-12 месяцев. Тем не менее среднерыночный уровень в $1900/унцию нам представляется более реалистичным, по крайней мере, в 1П21. Наш умеренно позитивный взгляд на золотодобывающий сектор отражает опасения по поводу макроэкономической ситуации, которые уравновешиваются сильными фундаментальными показателями сектора, и повышенные риски в связи с развитием ситуации вокруг пандемии", - отмечают в Альфа-банке.

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