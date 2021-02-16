Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3910-3950 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3910-3950 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 остается в восходящем тренде. Сопротивление в области его верхней границы все еще представляет собой значительное препятствие. Прорыв этого сопротивления на уровне 3950 пунктов будет означать ускорение роста. Однако индикатор RSI уже находится вблизи уровня перекупленности, поэтому позитивный потенциал в краткосрочном периоде ограничен", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику, причем новостной фон, на взгляд аналитика, остается достаточно спокойным.

"Оптимизм участников рынка повышен благодаря улучшению эпидемиологической обстановки в Европе и США, ускорению вакцинации и перспективам фискальных стимулов. Среднее за семь дней число заболевших коронавирусом в США впервые с ноября опустилось ниже 100 тыс., а число госпитализированных упало с 80 тыс. до 65 тыс. всего за неделю. Улучшение ситуации наблюдается во всех 50 штатах. Пессимисты ждут новых вспышек заболеваемости в связи с распространением мутаций вируса, однако в случае сохранения текущих позитивных тенденций довольно скоро антиковидные ограничения начнут повсеместно сниматься", - комментирует Денисламов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.