Рост котировок платины обусловлен переоценкой перспектив сектора "зеленой" экономики - Sber CIB

Котировки платины с начала февраля поднялись на 21% до более $1300 за унцию, что, вероятно, обусловлено в основном спросом со стороны инвесторов, делающих ставку на развитие "зелёной" экономики, говорится в комментарии Sber CIB.

"Платина используется для производства "зелёного" водорода и применяется для работы водородных топливных элементов в автомобилях, что в долгосрочной перспективе может существенно увеличить потребление этого металла в промышленности", - отмечают эксперты инвестбанка.

По данным Johnson Matthey, по итогам 2020 года без учёта инвестиционного спроса профицит на рынке платины составил 0,5 млн унций (8% объёма производства). Однако чистый инвестиционный спрос уже второй год остаётся высоким и в 2020 составил 0,9 млн унций, что привело к дефициту на рынке. В 2021 году этот тренд сохраняется: с начала января ETF купили дополнительно 83 тыс. унций платины. Значительная доля чистого инвестиционного спроса в общем потреблении (13% в прошлом году) и небольшой объём рынка платины по сравнению с рынками золота и серебра увеличивают его волатильность.

По мнению аналитиков Sber CIB, при текущей цене $1300 за унцию физическое потребление в прошлом году в долларовом эквиваленте составило бы $9 млрд (в 25 раз меньше потребления золота и в 3 раза меньше потребления серебра). Все известные запасы платиновых ETF сейчас стоят лишь около $5 млрд - в 38 раз меньше, чем запасы ETF на физическое золото, и в 5 раз меньше, чем запасы ETF на физическое серебро.

Эксперты инвестбанка полагают, что с учётом долгосрочных перспектив платины как одного из главных металлов "зеленой" экономики инвестиционный спрос может оставаться высоким, что может привести к сохранению дефицита и продолжению восходящего ценового тренда.

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