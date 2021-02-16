"Финам" открыл торговую идею: покупать акции X5 Retail Group с целью 3040 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции X5 Retail Group с целью 3040 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: от 2705 руб., потенциальная доходность: 12,38%, стоп-приказ: 2490 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

С точки зрения теханализа, котировки компании находятся у поддержки, расположенной в районе 2550 руб. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше 2705. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп заявки на 2490 руб., риск на портфель составит 0,79%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,56", - указывают эксперты "Финама".

X5 Retail Group стала крупнейшей цифровой компанией в сегменте онлайн-торговли продуктами питания в РФ, отмечается в комментарии. Оборот онлайн-бизнесов X5 за 2020г составил 21,9 млрд руб. По итогам года доля цифровых бизнесов достигла 1,0% от общего объема продаж X5 и составила 2,2% от продаж в Москве и Московской области. В 2021г компания намерена открыть порядка 1,5 тыс. новых магазинов и увеличить программу обновления торговых объектов. В 2020г было открыто 1,41 тысячи магазинов, а количество объектов, работающих в новой концепции на конец года составило 2,112 тысячи.

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