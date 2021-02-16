Рост рынка акций РФ на текущей неделе продолжится - Альфа-банк

Поддержку российскому рынку акций на этой неделе продолжат оказывать рост котировок нефти и укрепление курса рубля, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Новостной фон для российского рынка на этой неделе акций позитивен, и мы ожидаем, что рост рынка продолжится. Рынки готовятся к получению дальнейших крупных бюджетных и монетарных стимулов. Если вакцинация и снижение количества инфицированных простимулируют отложенный спрос, можно говорить о дальнейшем восстановлении экономики", - указывает аналитик инвестбанка Джон Волш.

Перспективы принятия масштабного пакета стимулов в США усилили аппетит инвесторов к рискованным активам с EM, в том числе к российскому рынку акций, подчеркивает эксперт. Фонды, инвестирующие в Россию, демонстрируют приток средств 14-ю неделю подряд. Последние три месяца российский рынок акций был в числе основных бенефициаров торговли в расчете на "reflation trade", и аналитик Альфа-банка ожидает, что этот тренд продолжится.

"Поддержку российскому рынку акций на этой неделе продолжат оказывать и рост цен на нефть, и укрепление курса рубля. В лидерах роста на этой неделе могут оказаться акции нефтегазовых компаний. Сильный спрос возможен и в бумагах горно-металлургического сектора, так как ослабление курса доллара оказывает дополнительную поддержку и без того высоким ценам на металлы. Российские розничные сети также должны выиграть от укрепления курса рубля к доллару. Рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю празднования Китайского Нового года. Рынок акций США сегодня не работает в связи с Президентским днем", - отмечает Волш.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.