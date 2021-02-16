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16 февраля 2021 года 11:00
Цена нефти на текущей неделе, скорее всего, останется в диапазоне $60-65/барр. - Альфа-банк
Цена нефти марки Brent будет торговаться на текущей неделе в диапазоне $60-65/барр. с учетом возможного дальнейшего снижения запасов сырой нефти в США, что, в свою очередь, может подтолкнуть котировки вверх ближе к концу недели, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы ожидаем, что на этой неделе цены на нефть останутся на довольно высоком уровне, что обусловлено дальнейшим ослаблением курса доллара в связи с ожиданиями вливания ликвидности на рынок. Несмотря на то, что нефть остается перекупленной на рынке, а Brent торгуется около отметки рекордных $64/барр., мы не ждём существенного разворота восходящего тренда на фоне конфликта, разворачивающегося на Ближнем Востоке, который может привести к перебоям в поставках. Так, пока уровень напряженности между Саудовской Аравией и Ираном в связи с недавним инцидентом существенно не снизится, осторожность на рынке, вероятно, сохранится в течение недели, оказывая поддержку нефтяным котировкам", - пишут аналитики инвестбанка. Эксперты подчеркивают, что эти события совпали с сильными морозами, охватившими большую часть Европы и США, накрыв южные штаты (Техас) холодным арктическим фронтом. С учётом всего вышесказанного, аналитики Альфа-банка ожидают, что волатильность цен на нефть, мечущихся между запоздавшей коррекцией и возрастающими рисками резкого сокращения предложения, на этой неделе может сохраниться, так как предполагается, что на этой неделе температура воздуха на западе остается на рекордно низких уровнях, нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $60-65/барр. с учетом возможного дальнейшего снижения запасов сырой нефти в США, что, в свою очередь, может подтолкнуть цены вверх ближе к концу недели. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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