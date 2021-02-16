Фондовый рынок РФ позитивно отреагирует на новость о продлении программы льготной ипотеки до 2024г - Газпромбанк

Российский фондовый рынок может очень позитивно отреагировать на новость о продлении программы льготной ипотеки до 2024 года, считают аналитики Газпромбанка.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ подготовить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Путин также поручил рассмотреть возможность снижения ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

"Мы полагаем, что фондовый рынок очень позитивно отреагирует на данную новость, которая, безусловно, стала абсолютным сюрпризом для всех участников рынка, особенно в свете того, что в ноябре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что госпрограмму льготной ипотеки "нужно завершить вовремя, чтобы не допустить возникновения пузыря на ипотечном рынке", - пишут эксперты Газпромбанка.

Как говорится в обзоре банка, по данным самих девелоперов, на долю льготной ипотеки приходится до 90% всех ипотечных продаж недвижимости, то есть она оказывает очень существенное влияние на текущие операционные результаты девелоперов. При этом по итогам 2020 года доля ипотеки составила 64% от общих продаж у "Группы ЛСР", 65% - у Etalon и 76% - у "Группы компаний ПИК".

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