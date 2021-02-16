Возможно укрепление рубля до 73 руб./$1 и ниже во вторник - Sber CIB

Возможно укрепление рубля до уровня 73 руб./$1 и ниже во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром вторника укрепление рубля продолжается, и аналитики Sber CIB не исключают, что он протестирует уровень 73 руб./$1, однако этому, по их мнению, может помешать ухудшение глобальной конъюнктуры в случае нового обострения между Китаем и США.

Котировки нефти марки Brent во вторник, скорее всего, стабилизируются выше $63 за баррель, полагают в Sber CIB. Отступление в диапазон $62,2-62,8 за баррель маловероятно, целевые уровни при движении вверх - $63,9 и $64,3 за баррель. В США усиливается энергетический кризис, связанный с приостановкой части добывающих и перерабатывающих мощностей из-за морозов, отмечают в инвестбанке.

Минфин во вторник объявит, какие выпуски будут размещаться на аукционах ОФЗ в среду. По мнению экспертов инвестбанка, если ведомство предложит на этих аукционах номинальные выпуски, то во вторник можно ожидать повышения доходности ОФЗ на 3-5 б. п.

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