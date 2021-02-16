Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 88,0-89,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 16 февраля, составляет 73,31 руб. (-62,86 коп.), курс евро - 88,98 руб. (-62,98 коп.). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 41,96 коп. и составила 80,32 руб. Российская валюта укрепляется к доллару и евро за счет растущих котировок нефти, а также благодаря общему позитиву рынков, росту интереса к рисковым активам и надежд на скорое стимулирование ведущих экономик мира. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,46% и составила 63,34 долларов за баррель", - отмечает Тузов.

Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,53% и составила 60,38 долларов за баррель. Всего по итогам недели 8-14 февраля Brent вырос в цене на 5,2%, WTI - на 4,6%, вернувшись к уровням января 2020 года, констатирует эксперт "Универ Капитала".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.