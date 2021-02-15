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15 февраля 2021 года 19:09
Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73,0-73,5 руб./$1 - Газпромбанк
Рубль на текущей неделе вряд ли выйдет из диапазона 73,0-73,5 руб./$1, говорится в обзоре Газпромбанка. "Курс российского рубля на прошлой неделе укрепился к доллару на 1,4% и достиг 73,6 руб./$1 на фоне роста нефтяных котировок и позитивного настроя (индекс DXY за неделю снизился на 0,6%). Форвардная кривая переместилась вниз на 0,8-1,1 руб./$1. В понедельник рубль укрепляется еще на 0,5% и находится на уровне около 73,31 руб./$1", - отмечают аналитики инвестбанка. Эксперты на этой неделе ожидают сохранения цен на нефть выше отметки $63/барр. на фоне ограничения производства нефтедобывающими странами. Этот фактор будет поддерживать курс рубля, который аналитики ожидают на уровне 73,0-73,5 руб./$1. "Дополнительную поддержку рубль может получить со стороны экспортеров в преддверии налоговой недели (25 февраля - срок уплаты НДПИ, 28 февраля - налога на прибыль). Однако в этом месяце объемы продаж валюты будут небольшими. По нашей оценке, они составят 2,3 млрд долл. против 3,8 млрд долл. в январе. Снижение объема продаж вызвано более низкими налогами НДПИ в связи с переходом нефтяных компаний на налог на добавленный доход (НДД), который платится поквартально", - отмечают эксперты Газпромбанка. По их мнению, из международных событий на предстоящей неделе влияние на рынки может оказать встреча министров финансов стран ЕС для обсуждения новых прогнозов Еврокомиссии. Ожидается также публикация статистики по розничным продажам в США за январь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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