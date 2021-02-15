Доллар в 2021 году, скорее всего, будет терять позиции - "Финам"

Аналитики "Финама" в 2021 году в базовом сценарии ожидают сохранения тенденции к ослаблению американского доллара по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать сохранение ультрамягкой монетарной политики Федрезерва, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

По их мнению, в соответствии с обозначенным в прошлом году подходом ФРС процентная ставка будет оставаться на текущем уровне до достижения инфляции целевого значения в 2,0% и какое-то время после этого. В последние месяцы 2020 года данный показатель в США стабилизировался у отметки 1,2% после падения до 0,1% в мае. В ближайшее время достижение таргета в 2,0% выглядит довольно трудновыполнимой задачей на фоне сохранения сложной эпидемиологической обстановки, однако во втором полугодии 2021 года, по мере распространения вакцин, ожидается восстановление экономической активности и потребительского спроса, что, на взгляд экспертов, будет способствовать росту инфляции в Штатах.

"Однако стоит отметить, что в качестве дополнительного критерия для определения курса денежно-кредитной политики ФРС будет использовать уровень занятости, при этом регулятор не планирует повышать ставку до достижения этим показателем докризисных уровней. Учитывая структурный характер нынешней безработицы в США, для достижения таргета по этому показателю может потребоваться существенное время, поскольку большому количеству работников пострадавших в ходе пандемии отраслей придется сменить квалификацию. В свою очередь, это будет сдерживать слишком быстрый переход ФРС к ужесточению ДКП", - отмечают аналитики "Финама".

Таким образом, в 2021 году и в дальнейшем с ростом инфляции реальная процентная ставка в США будет снижаться, что будет играть против американского доллара, подчеркивается в аналитическом материале. В этих условиях у институциональных инвесторов, даже традиционно консервативных, будет возрастать необходимость поиска более рисковых вложений, в том числе в других валютах, для обеспечения требуемых уровней доходности. В частности, большинство западных пенсионных фондов, на которые приходится значимая доля глобального инвестиционного спроса, работают по схеме defined benefit, предусматривающей заранее установленный уровень выплат участникам пенсионных планов.

При этом нынешние ставки по долговым инструментам, номинированным в долларах США, по мнению экспертов "Финама", не способны обеспечить бездефицитное сведение балансов таких фондов. В результате этого пенсионные фонды будут вынуждены прибегать к наращиванию риска по своим портфелям и увеличивать диверсификацию по валютам.

"Дополнительную поддержку условно рисковым валютам будет оказывать постепенное возвращение мировой экономики к нормальному функционированию по мере стабилизации эпидемиологической обстановки, - полагают аналитики инвесткомпании. - Обычно в периоды подъема на глобальных финансовых рынках американский доллар оказывается под давлением, тогда как другие валюты, в том числе евро, укрепляются. Вместе с тем нельзя исключать и временного укрепления американского доллара в течение 2021 года, особенно в первой его половине, в случае коррекции на рынках акций".

Также эксперты рекомендуют иметь в виду, что в результате беспрецедентных мер монетарного стимулирования произошел значительный приток средств на глобальные рынки, в связи с чем риски увеличения волатильности цен финансовых инструментов и курсов валют существенно возросли. В таких условиях можно ожидать, что периоды роста на мировых рынках будут сменяться более глубокими коррекциями, нежели те, что имели место в прошлом.

"Учитывая вышесказанное, мы полагаем, что в 2021 году пара EUR/USD будет торговаться преимущественно в диапазоне 1,18-1,23. При максимально благоприятном развитии событий курс евро по отношению к доллару США может достигать отметки 1,25, а в случае реализации обозначенных выше рисков может временно опускаться до уровня 1,15", - заключают аналитики "Финама".

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