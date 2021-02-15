Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"Аппетит к риску на глобальных рынках заметно усилился на прошлой неделе. Вырос интерес инвесторов к активам развивающихся стран, включая локальные валюты. Индекс валют развивающихся стран EMCI прибавил 0,8% за неделю. Рубль не оставался в стороне - на фоне позитивного внешнего фона, роста цен на нефть, а также снижения геополитических рисков российская валюта укрепилась на 1,3% по отношению к доллару США. Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, а также динамикой цен на нефть. Целевой краткосрочный диапазон по рублю мы оцениваем на уровне 72,5-74,5 рублей за доллар", - отмечает Малин.

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