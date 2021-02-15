Вероятно укрепление рубля в течение текущего года - "Альфа-Капитал"

Вероятно укрепление курса рубля к доллару в течение текущего года на фоне наибольшей привлекательных среди валют развивающихся рынков, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимир Брагин.

Курс рубля к доллару в понедельник опускался ниже 73,2 руб./$1, что очень близко к нижней границе диапазона, в котором он колебался с декабря прошлого года, констатирует эксперт. Это происходит на фоне явного улучшения ситуации на рынках, а также некоторого смягчения санкционных фобий, отмечает он.

"Мы продолжаем считать, что по совокупности факторов (состояние экономики, макроэкономическая политика, размеры резервов и запас прочности по суверенным кредитным метрикам) рубль - одна из наиболее привлекательных валют среди развивающихся рынков. Поэтому, вероятнее всего, в 2021 году мы будем наблюдать тренд на его укрепление", - пишет Брагин.

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