Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1801-1840/унц. на текущей неделе - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, останутся в пределах $1801-1840 за тройскую унцию на текущей неделе, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки золота держатся около $1820 за тройскую унцию в понедельник, рядом с нижней границей пятничного торгового диапазона, констатирует аналитик Михаил Шейбе.

Внешний фон на текущей неделе неоднозначен для рынка золота, считает он. В числе основных публикаций находятся протокол заседания ФРС США, данные по ВВП еврозоны и предварительные индексы PMIдля развитых стран. Также в ближайший четверг пройдет слушание в нижней палате Конгресса США по поводу волатильности на американском фондовом рынке, вызванной тем, что розничные инвесторы активно покупали бумаги GameStop и другие акции, по которым было открыто много коротких позиций. Кроме того, напоминает Шейбе, действия розничных инвесторов спровоцировали ралли на рынке серебра и привели к росту цен на золото.

"На наш взгляд, котировки золота на текущей неделе, вероятно, останутся в пределах $1801-1840 за тройскую унцию. Если индексы PMI для развитых стран, которые выходят в пятницу, будут оптимистичными, котировки золота могут удержаться выше $1840 и консолидироваться в диапазоне $1850-1870. При пессимистичном сценарии золото может протестировать поддержку на отметке $1783, что нам представляется маловероятным", - указывает эксперт инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.