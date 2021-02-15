BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $42

BCS Express 15 февраля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42 за штуку". Цена входа: уровни $34,5-35, потенциальная доходность: 20%, горизонт инвестирования: II полугодие 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"О смене сентимента в худшую сторону укажет пробой уровня $34,2 сверху вниз. При этом сценарии есть риск снижения к следующему уровню на отметке $32", - считает эксперт Андрей Мамонтов.

"C пика декабря 2020 года котировки акций Pfizer упали на 19%. Сейчас они находятся над уровнем поддержки $34,6 за шутку. Цену не пускают ниже этой отметки последние две недели. Котировки находятся у нижней границы трендового канала. Эти факторы указывают на прохождение большей части снижения, и текущие цены оптимальны для формирования длинной позиции", - указывает эксперт BCS Express.

Среди факторов в пользу покупки акций Pfizer Inc. Мамонтов отмечает следующие:

- Выручка снизилась в 2019 году и 2020 году по отношению к предыдущим годам, однако в опубликованном 2 февраля отчете за IV квартал 2020 года Pfizer превзошла свой прогноз по выручке, сообщив о $11,68 млрд, что на 12% выше аналогичного периода 2019 года. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост продаж на 46% к концу 2021 года;

- Чистая прибыль в 2020 году снизилась на 41%. В последнем финансовом отчете EPS - $0,42, что на 12,5% ниже ожиданий на отметке $0,48 на 1 акцию. В то же время, согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост EPS на 106% к декабрю 2021 года;

- Выплата дивидендов на акцию стабильно растет последние 10 лет. В 2020 году выплаты составили $1,52. Дивидендная доходность на конец года - 4,1% годовых. Прогноз дивидендной доходности в 2021-2022 гг. - 4,4-4,6% годовых;

- В ближайшие годы Payout ratio ожидается на уровне 46-55% от чистой прибыли. Это среднее значение, которое оставляет запас для потенциального будущего увеличения размера дивидендов.

Также эксперт BCS Express отмечает, что за счет ожидаемых высоких показателей прибыли и выручки в 2021 году, низкой форвардной оценки P/E=10,8 и стабильно увеличивающегося дивидендного денежного потока акции Pfizer интересно рассмотреть для покупки в дивидендный портфель.

Pfizer - один из крупнейших производителей лекарственных препаратов. Он предлагает лекарства и вакцины в различных терапевтических областях, включая сердечно-сосудистые и обезболивающие средства, а также биопрепараты. Компания обслуживает оптовую и розничную торговлю, аптеки, больницы, государственные учреждения.

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