BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК "Система", ГМК "Норильский никель", "Газпром", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитики добавили в список фаворитов АФК "Система" в ожидании позитивного новостного потока вследствие грядущего IPO лесопромышленной "дочки" холдинга Segezha. "Мы видим фундаментальный потенциал роста в бумаге: по нашим оценкам, АФК "Система" торгуется с большим дисконтом (47-48%) к стоимости чистых активов, то есть по верхней границе исторического диапазона 30-50%, что неоправданно, учитывая успешные шаги по кристаллизации стоимости (Ozon, "Детский мир"), предстоящее размещение Segezha и обновление дивидендной политики, которое ожидается до конца текущего года", - пишут они.

Также в топ-5 недели вошел ГМК "Норильский никель". "Относительно небольшой объем требований властей Красноярского края (494 млн руб. или $7 млн) предполагает смягчение давления, вызванного неопределенностью. Несмотря на объявление о новом расследовании влияния аварии на фауну региона и возможность новых исков, мы не ожидаем, что последствия будут серьезными. Между тем рост цен на цветные металлы - платину и никель - достиг пикового уровня с начала 2019 года, цены на палладий также находятся на привлекательных уровнях. Это должно поддержать финансовые показатели "Норникеля" и создать потенциал для роста котировок акций компании", - полагают эксперты инвесткомпании.

Остается в списке лидеров "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "У компании один из самых высоких уровней потенциала роста в секторе. Мы полагаем, что рынки акций только начинают закладывать в оценку компании полную нормализацию экспортного бизнеса "Газпрома" в Европе", - отмечают аналитики.

"Удерживает позиции в нашем рейтинге "Детский мир" - советская и российская сеть магазинов товаров для детей, созданная в 1947 году и ставшая крупнейшей. Акции по-прежнему торгуются ниже 160 рублей, предлагая возможность для входа. Мы считаем бумагу привлекательной для дальнейшего наращивания позиций", - пишут эксперты инвесткомпании.

Также по-прежнему в фаворитах и "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. "Мы считаем, что акции "Интер РАО" могут показать опережающую динамику в ближайшем будущем. Компания планирует в феврале-марте провести встречи с инвесторами, которые повысят внимание рынка к акциям холдинга", - отмечают аналитики.

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