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15 февраля 2021 года 15:01
Ралли на рынке нефти замедляется - Saxo Bank
Ралли на рынке нефти замедляется, а фундаментальная обстановка стабилизируется, отмечается в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена. "Самое длительное за два года ралли нефти продолжается, хотя уже начинают проявляться признаки перегрева. С начала ноября, когда сообщения об успешных испытаниях вакцин переориентировали рынок на восстановление, стоимость барреля выросла на целых 64%, тем более что планы президента США Байдена по стимулированию экономики привели к повышению инфляционных ожиданий и поиску защиты на сырьевых рынках", - комментирует Хансен. Кроме того, 4 января Саудовская Аравия объявила в одностороннем порядке сокращение добычи на февраль-март, создав наиболее плотные (в смысле соотношения спроса и предложения) за год с лишним рыночные условия, отмечает эксперт банка. С этого момента цена поднялась почти на четверть. Хотя в целом в мире миллиарды людей остаются маломобильными из-за карантинных мер, вырос спрос на топливо в Азии, особенно в Китае. Нефть марки WTI вернулась в свою давнишнюю область консолидации в диапазоне $50-65 за баррель. Ранее заход в эту область позволил США нарастить добычу до 13 млн баррелей в сутки, однако потом объем упал до нынешних 11 млн барр./сут., напоминает Хансен. Управление энергетической информации США в своем последнем краткосрочном обзоре энергетического рынка сообщает: "Хотя темпы нефтяного бурения в Соединенных Штатах в последние месяцы повысились, количество действующих буровых установок остается меньше, чем год назад. УЭИ полагает, что в первой половине 2021 года добавочный объем добычи на новых скважинах будет более чем компенсирован спадом добычи на существующих скважинах". В результате, по мнению организации, добыча нефти в стране за 2021 год не увеличится и останется на уровне 11 млн баррелей в сутки, а за 2022-й - увеличится лишь до 11,5 млн барр./сут., так что у ОПЕК+ будет большой запас для наращивания добычи и повышения доли рынка на фоне восстановления мирового спроса. Международное энергетическое агентство в своем февральском отчете заявило, что баланс на рынке нефти остается неустойчивым, так как карантинные меры подрывают восстановление спроса в краткосрочной перспективе. И всё же основу ожиданий рынка, на взгляд Хансена, составляют повышение экономической активности и планы ОПЕК+ сократить избыточные объемы резервных хранилищ. "Согласно прогнозам, величина спроса на топливо в мире увеличится за 2021 год на 5,4 млн баррелей в сутки и составит в среднем 96,4 млн барр./сут. Так как ОПЕК+ сейчас удерживает добычу сниженной примерно на 7 млн барр./сут, аналитики основываются в своих прогнозах на предположении о том, что страны ОПЕК+ не будут самовольно повышать ее, а остальные тоже не станут сильно реагировать на повышение цен", - указывает аналитик Saxo Bank. Еще один фактор поддержки энергетических рынков вообще и нефтяного в частности, по мнению Хансена, - это растущая бэквордация доходности от переноса позиций. Прогноз на снижение предложения привел к сравнительно большему поднятию передней части форвардной кривой, и теперь марки WTI и Brent дают инвесторам, переносящим длинные позиции с каждого месяца на следующий, эффективную доходность соответственно 8,6% и 7,7% в годовом исчислении, подчеркивает эксперт. "Учитывая благоприятную фундаментальную обстановку за счет политики ОПЕК+, такие ставки продолжают завлекать в сектор многочисленных спекулянтов. Не в последнюю очередь это связано со снижением угрозы со стороны других производителей, особенно в США, которые предпочитают больше сокращать долговую нагрузку и платить акционерам, чем заниматься малоприбыльным повышением добычи. Таким образом, нефть вместе с медью, платиной и золотом оказывается одним из предпочтительных биржевых товаров для ищущих защиты от рефляции фондов, ориентированных на макроэкономические показатели", - заключает эксперт Saxo Bank. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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