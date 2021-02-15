Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$1 выглядит обоснованным - Банк "Санкт-Петербург"

Закрепление рубля в диапазоне 73,5-74 руб./$ выглядит обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе торговался в рамках общей тенденции укрепления валют развивающихся стран, дополнительно отыгрывая сравнительную мягкость опубликованного в США на позапрошлой неделе законопроекта о новых санкциях, но к пятнице возобновление санкционной риторики уже со стороны ЕС и заявления С. Лаврова усилили давление на российскую валюту. Рубль продолжил укрепляться и с утра понедельника, курс USD/RUB падает на 0,3%. В ближайшие дни геополитика продолжит влиять на курс рубля, при этом мы не ждем сильного ослабления доллара на глобальном рынке. Закрепление рубля в диапазон 73,5-74 руб./$1 выглядит обоснованным, но может задержаться на фоне внешнего позитива и начала налогового периода", - отмечают эксперты банка.

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