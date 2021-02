BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Cisco Systems Inc., Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Возвращается в топ-5 Cisco - один из мировых лидеров производства сетевого оборудования, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Выручка и скорректированная EPS Cisco за финансовый II квартал 2021 г. превзошли консенсус: оба показателя приблизились к уровням прошлого года, несмотря на трудности на корпоративном рынке. Учитывая сниженный спрос в корпоративном секторе в связи с пандемией, мы считаем, что бумаги отраслевого лидера Cisco сохраняют привлекательность и остаются базовым долгосрочным активом в инвестиционном портфеле. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по бумагам компании с целевой ценой на 12 месяцев на уровне $65".

Компания Pfizer Inc. включена в число фаворитов этой недели. Крупнейший мировой разработчик и производитель фарм. и биопрепаратов расширяет производство, чтобы выполнить обязательство по поставке 2 млрд доз вакцины против COVID-19 к концу 2021 г. Менеджмент ожидает выручку от вакцины на уровне $15 млрд в 2021 г., что, на взгляд экспертов BCS GM, сделает препарат самым крупным продуктом в портфеле Pfizer. Аналитики подтверждают рекомендацию "Покупать" по бумагам Pfizer с целевой ценой $55 и ожидают роста выручки в 2021 г. после выделения Upjohn в отдельный бизнес.

Остается в топ-5 Amazon.com. Эксперты инвесткомпании отмечают долгосрочный потенциал роста котировок Amazon, учитывая неоспоримое лидерство компании в онлайн-ритейле, способность использовать свои отношения с продавцами, развивающуюся платформу сервисов для умного дома и доминирующее положение на рынке облачных инфраструктур.

По-прежнему в топ-5 Paccar, производитель грузовых автомобилей малой, средней и большой грузоподъемности. По мнению аналитиков, компании удалось создать специализированную нишу высококачественных автомобилей, которые отличаются не только премиальной ценой, но и повышенным комфортом, качеством и надежностью.

Прочно удерживает место в топ-5 Microsoft. "Как и ожидалось, обновление облачного сервиса Azure и игровой консоли Xbox принесло впечатляющие результаты в праздничный квартал 2020 г. - все бизнес-сегменты компании продемонстрировали двузначный рост выручки. Мы повышаем целевую цену до $275 с $235", - указывают эксперты BCS GM.

