Акции "Роснефти" - одни из фаворитов долгосрочных инвестиций - "Атон"

Акции "Роснефти" остаются одними из фаворитов долгосрочных инвестиций в нефтяном секторе на российском рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Роснефть" продемонстрировала хорошие результаты за 4К20, поддержанные улучшением макроэкономической конъюнктуры, констатируют в инвесткомпании. Основным сюрпризом при этом, отмечают эксперты, стала динамика чистой прибыли за 2020 год составившая 147 млрд рублей, что на 79% меньше показателя за 2019 год. "Снижение чистой прибыли год к году обусловлено динамикой показателя EBITDA и влиянием курсовых разниц. В IV квартале 2020 года чистая прибыль "Роснефти" составила рекордные 324 млрд рублей, что обусловлено положительным эффектом от сделок по проекту "Восток Ойл" и эффектом от неденежных факторов. Позитивная динамика чистой прибыли в IV квартале 2020 года обеспечила положительный финансовый результат за 2020 год", - указывают аналитики.

"Роснефть" остается одним из наших фаворитов в плане долгосрочных инвестиций на российском нефтяном рынке - мы ожидаем роста внимания к проекту "Восток Ойл" со стороны рынка. "Роснефть" в настоящий момент торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2021П 5,0x против 4,8x в среднем по российским нефтяным компаниям", - пишут эксперты "Атона".

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