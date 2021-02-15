Нефть к концу марта, скорее всего, подешевеет до $55-58/барр. - BCS Express

Велика вероятность, что до конца марта мы будем наблюдать охлаждение рынка нефти и спуск котировок к более взвешенным уровням в диапазон $55-58 за баррель Brent, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Казалось, уже завершившееся ралли на рынке нефти в конце недели возобновилось с новой силой и продолжается с утра понедельника. Информационным поводом для роста почти на 2% стал рост напряженности на Ближнем Востоке. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, ведущая боевые действия в Йемене, в выходные сообщила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами, возможно, при содействии властей Ирана. Традиционно рост напряженности в регионе несет риски перебоев с поставками и вызывает кратковременный всплеск нефтяных цен", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Фьючерсы на Brent торгуются в районе $63,5 за баррель. Всплеск последних дней выглядит, по мнению эксперта BCS Express, неустойчивым. "Цены явно перегреты, и вопрос лишь в том, в какой момент тенденция развернется. Ближайшей технической целью выглядит отметка $65 за баррель Brent, которая еще месяц назад казалась недостижимой. Goldman Sachs ожидал эту отметку только летом 2021 г., и это была одна из самых оптимистичных оценок. На мой взгляд, нельзя сказать, что с того момента фундаментальная картина как-то кардинально поменялась в лучшую сторону", - указывает Галактионов.

Ключевыми драйверами, на взгляд аналитика, остаются надежды на устойчивое восстановление спроса и сокращение добычи ОПЕК+. При этом МЭА, ОПЕК и EIA в этом месяце понизили прогноз по потреблению в 2021 г. Со стороны ОПЕК+ главной новостью, которая спровоцировала всплеск оптимизма, стало сообщение Саудовской Аравии о добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с в феврале-марте, о чем стало известно еще в первых числах января. С того момента рост составил почти $13 или около 25%. По мнению Галактионова, велика вероятность, что до конца марта мы будем наблюдать охлаждение рынка и спуск цен к более взвешенным уровням в районе 55-58 за баррель.

"Справедливости ради стоит отметить, что вице-премьер РФ Александр Новак в воскресенье заявил журналистам, что, по его мнению, низкая волатильность на рынке нефти в последние месяцы говорит о том, что рынок сбалансирован, и цены, которые можно наблюдать сегодня, соответствуют рыночной ситуации. Хотя прогноз по средней цене в 2021 г. он дал достаточно осторожный - в диапазоне 45-60 за баррель Brent", - указывает эксперт BCS Express.

Также Галактионов напоминает, что в понедельник на биржевых площадках в США выходной. Торги нефтяными фьючерсами на бирже CME пройдут в укороченном режиме. С утра фьючерсы на Brent прибавляют 1,9% к уровням закрытия предыдущего дня.

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