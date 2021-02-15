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15 февраля 2021 года 10:59
Идея дня: холода в США поддержат спрос на акции газовых компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
Холода в США поддержат спрос на акции газовых компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Вторжения арктических воздушных масс продолжают приносить холода в США. Из-за низкой температуры прекращено судоходство в ключевые пункты погрузки нефти и природного газа в Техасе, указывают аналитики инвестбанка. Добыча на некоторых нефтяных скважинах временно остановлена, а электросетевая компания предупредила о возможных веерных отключениях из-за повышенного спроса на электроэнергию. Цена нефти подскочила до нового максимума года, цены на природный газ, СПГ и электроэнергию в США резко выросли. "Мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции российских нефтяных компаний. Выделяем акции "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти", входящие в наш ТОП-10 акций России. Из американских историй мы предпочитаем производителей газа против нефтяных компаний, обращаем внимание на EQT Corp. - входит в наш ТОП-10 акций США", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ГАЗ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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.15 февраля 2021 года 17:33
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.15 февраля 2021 года 17:07
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.15 февраля 2021 года 16:41
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.15 февраля 2021 года 15:27
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.15 февраля 2021 года 13:26
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.15 февраля 2021 года 13:02
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