Возможно укрепление рубля до 72,6-73,2 руб./$1 на текущей неделе - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 72,6-73,2 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии BCS Express.

Курс USD/RUB в конце прошлой недели попытался начать движение наверх, однако максимально позитивная ценовая конъюнктура на рынке нефти развернула доллар вниз, и в результате пара завершала неделю около 73,7 руб./$1, констатирует эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

"Февраль пока подтверждает статус одного из наиболее сильных месяцев для рубля. Пространство для снижения курса USD/RUB все еще сохраняется. В качестве целей ранее мы выделяли область 72,6-73,2 руб./$1. Эти отметки при сохранении фона могут быть достигнуты уже на этой неделе", - отмечает Карпунин.

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