Промсвязьбанк рекомендует покупать акции Роснефти с целью 578 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) положительно оценивают финрезультаты "Роснефти" за IV кв. и 2020г и рекомендуют покупать акции компании с целью 578 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Роснефть отчиталась за IV кв. и 2020г лучше ожиданий, - указывает эксперт банка Екатерина Крылова. - Но неожиданным моментом стало получение рекордной прибыли в IV кв. - 324 млрд руб., что в итоге скомпенсировало отрицательные результаты I и III квартала, и по году "Роснефть" получила 147 млрд руб. чистой прибыли. Такой результат произошел за счет получения дополнительного дохода в 504 млрд руб. в IV кв. вследствие приобретения компании "Таймырнефтегаз" в рамках реализации проекта Восток Ойл. В комментариях к отчетности это фиксируется как "выгодное приобретение", и отмечается, что прибыль от него образовалась из-за невозможности продавца полноценно разрабатывать месторождения с учетом масштаба требуемых капвложений".

Получение прибыли по году означает, что акционеры компании могут рассчитывать на дивиденды - менеджмент "Роснефти" уже озвучил рекомендацию Совету директоров, отмечает Крылова. Ранее рынок опасался, что компания может завершить год с отрицательным финрезультатом вследствие тяжелой конъюнктуры и бумажных убытков. По оценкам аналитика ПСБ, если на выплаты будет направлено 50% от прибыли, то акционеры могут рассчитывать на 6,9 руб./акцию (доходность 1,4%).

"Мы положительно оцениваем результаты "Роснефти", отмечая, что несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру 2020г, компания смогла выйти в плюс, сохранить денежный поток стабильно положительным и показать финансовую устойчивость, - резюмирует Крылова. - Также за счет контроля над общехозяйственными и административными затратами "Роснефть" частично компенсировала отрицательный эффект от демпфера. Мы считаем, что улучшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти в 2021г поддержат операционные и финансовые показатели "Роснефти". А реализация проекта Восток Ойл является дополнительным драйвером роста стоимости компании в долгосрочной перспективе. Мы рекомендуем покупать акции Роснефти с целью в 578 руб.".

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