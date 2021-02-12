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12 февраля 2021 года 18:29
Первое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. может состояться на заседании 23 апреля - Альфа-банк
Первое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. может состояться на заседании 23 апреля, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. Как отмечается в обзоре аналитиков инвестбанка, ЦБ сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 4,25% на заседании 12 февраля, но существенно ужесточил свой комментарий. Еще в декабре ЦБ намекал на возможность понижения ставки, но в сегодняшнем релизе регулятор говорит, что будет принимать решение относительно сроков и темпов возвращения к нейтральной монетарной политики, то есть к нейтральному диапазону номинальной ставки 5,0-6,0%. "Хотя мы можем понять решение ЦБ сбалансировать прогноз по инфляции на 2021 г. на фоне недавнего роста инфляционных рисков, тот факт, что помимо коррекции прогноза по инфляции, регулятор продолжил ужесточать свою риторику и ориентирует рынок на повышение ставки, стало для нас негативным сюрпризом, - указывают Орлова и Киюцевская. - Во-первых, на протяжении 2П20 ЦБ воспринимал всплеск инфляции как краткосрочный риск, связанный с пандемией, и большое количество последствий пандемии все еще сохраняется, что вероятно создает значительные дисбалансы между спросом и предложением. Во-вторых, первое, связанное с пандемией понижение ставки, произошло в апреле 2020, когда ключевая ставка составила 5,5%, и сегодняшний пресс-релиз означает, что менее чем через год после это снижения ЦБ уже обсуждает возможность возврата к тому же уровню номинальной ставки. В-третьих, всплеск инфляции до 5,2% г/г в январе 2021 был вызван ростом цен на продукты питания и совсем не обязательно требует от ЦБ столь сильной реакции, особенно учитывая, что сам ЦБ считаем, что в феврале-марте годовая инфляция уже достигнет пика". Намерение ЦБ начать цикл ужесточения монетарной политики, по мнению экспертов Альфа-банка, означает, что два важных фундаментальных фактора отошли на второй план. Во-первых, после сильного повышения бюджетных расходов в 2020 г. Минфин предпочтет жесткий подход к бюджетной политики из-за необходимости сократить выросшую зависимость правительства от нефтяных доходов, а также из-за роста опасений по поводу спроса на ключевые товары российского экспорта на фоне ужесточения экологических стандартов. Во-вторых, как недавно заявил глава ФРС, американский регулятор (и, видимо, другие центробанки развитых экономик) готов сохранить очень мягкую монетарную политику в течение продолжительного периода времени. Эти два фактора, на взгляд Орловой и Киюцевской, будут сдерживать инфляционные риски РФ на горизонте двух-трех лет, что делает сегодняшний комментарий ЦБ очень жестким. "Мы опасаемся, что сегодняшний жесткий комментарий создаст ожидания сильного повышения ставки в реальном секторе и, таким образом, негативно повлияет на экономическую активность в этом году, усилив ограничения роста, - заключают эксперты Альфа-банка. - Наш прогноз роста ВВП на 2,5% г/г на 2021 г. выглядит защищенным, и сегодняшний комментарий ЦБ только усиливает нашу уверенность в том, что темпы восстановления экономики РФ будут очень умеренными. Мы также считаем, что несмотря на жесткость своего сегодняшнего комментария, базовым сценарием ЦБ на следующем заседании все же будет пауза в решении по ставке. При этом, поскольку сегодня на пресс-конференции глава ЦБ анонсировала план начать публикацию траектории ключевой ставки в апреле этого года, мы считаем, что ЦБ может сделать первое повышение ставки на 25 б.п. именно на заседании 23 апреля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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