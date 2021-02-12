"Финам" рекомендует покупать акции Coca-Cola с прогнозной ценой $56,2

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Coca-Cola Co. с прогнозной ценой $56,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Мы рекомендуем "покупать" акции Coca-Cola с целевой ценой $56,2. Потенциал составит 16,7% с учетом дивидендов NTM в перспективе 12 месяцев", - пишет старший аналитик Сергей Кауфман.

Эксперт инвесткомпании обращает внимание на следующие позитивные для покупки акций факторы:

- Coca-Cola - одна из ставок на выход экономики из состояния карантина. В 2021 году "Финам" ожидает восстановления сегмента "вне дома", а за ним и финансовых показателей компании Coca-Cola;

- Coca-Cola повышает дивиденды уже на протяжении 58 лет. В следующие 12 месяцев дивидендная доходность акций составит 3,4% - выше, чем у аналогов;

- Компания оптимизирует портфель брендов, сокращая их количество практически на 50% для экономии расходов и концентрации на ведущих брендах;

- Купленная в начале 2019 года сеть кофеен Costa Coffee за 2010-2019 гг. показывала CAGR роста выручки в 13,6% и может продолжить рост после конца пандемии;

- Coca-Cola имеет перспективы выхода на рынок слабоалкогольных напитков, а также возможности для увеличения своей доли на классических для себя рынках, особенно в развивающихся странах.

Coca-Cola Co. - крупнейший в мире производитель концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Среди наиболее известных брендов компании можно отметить Coca-Cola, Fanta, Sprite и Schweppes.

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