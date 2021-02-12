Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% в течение полугода - Совкомбанк

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% в течение полугода, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Банк России 12 февраля ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых, констатирует эксперт. Основными аргументами в пользу такого решения стали рост инфляции выше таргета ЦБ, повышенные инфляционные ожидания, улучшение ситуации в экономике, а также сохранение геополитических рисков, отмечает Васильев.

"В условиях пострадавшей от пандемии экономики Центробанк сохраняет поддержку совокупного спроса монетарными методами. Ключевая ставка осталась существенно ниже нейтрального диапазона 5-6%, что говорит о стимулирующей спрос и инфляцию денежно-кредитной политики. Банк России подтвердил завершение цикла смягчения денежно-кредитной политики и дал сигнал о готовности начать возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%. Считаем, что в течение полугода возможно одно повышение ключевой ставки на 25 б.п., до 4,5%. На этом уровне ожидаем увидеть ключевую ставку на конец текущего года", - пишет аналитик.

Васильев отмечает, что в базовом сценарии ЦБ ожидает, что инфляция к концу текущего года составит 3,7-4,2%. "По нашим оценкам, инфляция на конец года замедлится до целевых 4%. В рисковом сценарии, в случае длительного преобладания проинфляционных факторов или нового витка ослабления курса рубля из-за санкционных рисков, Банк России может начать более быстрое возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%. В этом случае ключевая ставка может подняться к 5% уже к концу текущего года", - указывает эксперт Совкомбанка.

Важным фактором неопределенности остаются геополитические риски, обращает внимание Васильев. "США и Европа сохраняют воинственную антироссийскую риторику. В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жёстких санкций (на госдолг, банки или нефтегазовый сектор). Полагаем, что США и Европа ограничатся словесными угрозами или точечными персональными санкциями, которые не сильно влияют на рынки. Однако повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам. При этом Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с Западом, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала", - пишет главный аналитик Совкомбанка.

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