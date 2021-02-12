Бумаги Норникеля, Яндекса и Магнита будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Аналитики BCS Express рекомендуют обратить внимание на бумаги ГМК "Норильский никель", "Яндекса" и "Магнита" на следующей неделе, говорится в комментарии инвесткомпании.

Важным событием для "Норильского никеля" на следующей неделе станет публикация финансовых результатов за II полугодие 2020 года.

Эксперты инвесткомпании отмечают, что ожидаются сильные показатели операционной деятельности, так как цены на ключевые металлы во второй половине 2020 года были сравнительно высокими, а рубль слабым. Повышенное внимание будет приковано к показателю EBITDA, из которого платятся дивиденды.

"Вероятно, каких-то комментариев по поводу будущих дивидендов не последует по итогам публикации отчета, однако исходя из представленного показателя EBITDA можно будет сформировать предварительные ожидания относительно дивдоходности "Норникеля" за 2020 год", - отмечают в BCS Express.

Второй момент - комментарии менеджмента по поводу судебного разбирательства аварии на ТЭЦ-3.

"Техническая картина в бумагах "Норникеля" преимущественно нейтральная. В последние недели котировки перешли в формат боковика после прошедшей волны роста, индикаторы на нейтральных позициях. При этом пологий растущий тренд остается актуальным - при позитивном отчете бумаги могут попытаться вырваться из консолидации вверх", - указывают в инвесткомпании.

"Яндекс" опубликует отчетность по МСФО во вторник, 16 февраля. "Ожидания умеренно позитивные - последствия пандемии были "переварены" еще в III квартале 2020 года. Стоит обратить внимание на темпы роста выручки. Помимо представления отчета компания может дать какую-либо информацию относительно направлений дальнейшего развития - к примеру, о перспективах выхода в финтех-сегмент. Интерес компании к финансовым услугам очевиден после сорвавшейся сделки с TCS Group. Вполне возможно, что компания продолжает искать возможности для выхода на данный рынок", - пишут эксперты BCS Express.

"С технической точки зрения, акции "Яндекса" в третий раз поднялись к уровню 5400 рублей и выглядят слегка перегретыми. Импульсный пробой уровня мог бы стать неплохим сигналом для "быков". Если же отметка в ближайшие дни устоит, можно ожидать очередного витка в рамках сложившейся боковой консолидации", - полагают аналитики.

18 февраля "Магнит" проведет "День стратегии". "Каких-то конкретных вопросов, которые будут обсуждаться на мероприятии, не представлено, но можно ожидать, что как минимум будет затронут вопрос развития компании в онлайн-сегменте. Ранее ближайшие конкуренты ритейлера представили свои планы по переходу в онлайн и даже о перспективах IPO своих цифровых сервисов. Если инвесторы получат посыл о направлениях роста, бумаги могут отреагировать позитивно, особенно в свете депрессивной динамики бумаг с начала года", - отмечают в BCS Express.

Нельзя исключать, по мнению экспертов, что на "Дне инвестора" может быть затронут вопрос дивидендов "Магнита". Волатильность в бумаге может вырасти.

"Техническая картина в бумагах "Магнита" нейтральная. Цели коррекционного отката отработаны, однако развить отскок пока не получается. Индикаторы разгружены и не поддерживают ни одну из сторон. Неплохой драйвер в бумаге на горизонте ближайшего полугода - ожидания крупных дивидендов по итогам 2020 года", - указывают аналитики инвесткомпании.

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