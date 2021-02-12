"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Яндекса" с целью 5600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,6%, стоп-приказ: 5200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс" опубликовал на своём сайте данные о собственном платежном сервисе Yandex Pay, который будет располагаться на веб-страницах поисковой системы, отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в среднесрочном восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать длинные позиции с целью 5600 рублей. При такой покупке риск на портфель составит 0,4%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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