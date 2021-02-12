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12 февраля 2021 года 15:54
Возможен рост прогнозной цены акций Walt Disney до $220 - "Фридом Финанс"
Возможен рост прогнозной цены акций Walt Disney Co. до $220 за штуку, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Вышедший квартальный отчет Walt Disney Co. мы оцениваем как умеренно позитивный. Повышаем целевую цену по акциям Disney со $185 до $220 за штуку. Мы уверены в долгосрочном успехе стриминг-направления, которое продолжит расти быстрее консенсус-прогнозов", - пишет аналитик Михаил Денисламов. Главным позитивным аспектом отчета Walt Disney Co. стал успех стриминг-направления, продолжаюшего демонстрировать стремительный рост, подчеркивает эксперт инвесткомпании. По итогам квартала количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ выросло с 73,7 млн до 94,9 млн при консенсусе ожиданий 92,8 млн. Выручка сегмента увеличилась на 73%, до $3,5 млрд. Пока сегмент приносит операционный убыток, но он снижается по мере роста масштаба бизнеса, обращает внимание Денисламов. Убыток составил $466 млн, сократившись более чем вдвое по сравнению с прошлогодними $1,11 млрд. Если учесть подписчиков Hulu и ESPN+, то совокупная аудитория сервисов компании составила 146,4 млн аккаунтов, что выше консенсуса 143,1 млн. "В ближайших планах компании запуск 23 февраля международного развлекательного сервиса Star, что дополнительно ускорит рост выручки от стриминг-направления. Важно, что компания собирается перестать раскрывать данные по подписчикам каждый квартал, но при этом будет объявлять дополнительно о крупных достижениях. Вероятно, это может вызвать краткосрочную негативную реакцию инвесторов", - указывает эксперт "Фридом Финанс". Пандемия коронавируса в целом продолжила негативно влиять на результаты компании, в особенности на доходы от парков развлечений, отмечает Денисламов. Выручка наиболее пострадавшего сегмента парков развлечений упала на 68% г/г - с $5,89 млрд до $1,87 млрд, а операционная прибыль объемом $1,62 млрд сменилась убытком $1,06 млрд. Для полного восстановления сегмента необходимо широкое распространение вакцины и возвращение потребителей к привычному образу жизни, указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DISNEY-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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