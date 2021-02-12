Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит неделю в диапазоне 3330-3400 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит неделю в диапазоне 3330-3400 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Индекс Мосбиржи в минусе на 1,2% к 13:00 мск, индекс РТС теряет более 2%. Существенный рост в российских активах в течение последних трех месяцев усиливает опасения фиксации прибыли. В ЕС накануне обсуждали санкции. Евросоюз начал работу над новыми ограничениями в отношении России. 22 февраля на встрече глав МИД может появиться конкретика. Однако пока ситуация стабильная, совокупный чистый приток капитала в активы РФ за неделю с 4 по 10 февраля составил $190 млн по данным EPFR Global, что на $30 млн больше, чем неделей ранее", - комментирует Миронюк.

Внешний фон, по мнению эксперта, нейтральный. Биржи в ряде азиатских стран закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Активность торгов в регионе была невысокой. Итог недели на американских биржах положительный, но в пятницу фьючерсы (например S&P500 в небольшом минусе) указывают на приостановку роста. Котировки нефти снижаются в течение второго дня подряд. Одной из причин коррекции стало снижение прогноза спроса на текущий год. В МЭА ожидают, что спрос в 2021 году вырастет лишь на 5,4 млн баррелей в сутки - до 96,4 млн баррелей в сутки.

ГМК "Норильский Никель" сообщил о получении требования от правительства Красноярского края на сумму $7 млн (494 млн руб.). По мнению эксперта "Фридом Финанс", неопределенность, связанная с новыми претензиями, оказывает давление на акции.

Интересен, на взгляд аналитика, отчёт "Роснефти" по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год ввиду роста цен на нефть ещё в конце прошлого года, также в центре внимания дивидендная политика.

"Центральной тема дня является заседание ЦБ РФ. Для инвесторов важна пресс-конференция его главы Э. Набиуллиной в 15.00. Регулятор в своем прогнозе относительно дальнейшей денежно-кредитной политики опирается на показатель роста инфляции до 5,2% в январе год к году при целевом показателе в 4%. Также учитываются геополитические риски. Оба основных риска усилились с июля 2020 г, когда ставка была понижена до 4,25%. Сохранение мягкой риторики или, напротив, её ужесточение повлияют в среднесрочной перспективе прежде всего на динамику ОФЗ и российского рубля", - отмечает Миронюк.

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