Акции "Интер РАО" остаются фундаментально привлекательными на горизонте 12 месяцев - Газпромбанк

Акции ПАО "Интер РАО" остаются фундаментально привлекательными на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии Газпромбанка.

"Расчетная прибыль "Интер РАО" от продаж по РСБУ в 4К20 г по различным сегментам деятельности "Интер РАО" показала разнонаправленную динамику с ростом в сегменте электрогенерации и снижением в других ключевых сегментах (теплогенерация, сбыт, головная компания). В целом мы полагаем, что результаты по РСБУ указывают на вероятность того, что консолидированные показатели прибыльности "Интер РАО" по МСФО могут также показать умеренное снижение в 4К20", - отмечают аналитики банка.

Эксперты продолжают рассматривать "Интер РАО" как фундаментально привлекательную историю на горизонте 12 месяцев. Они считают, что способность компании генерировать сильный свободный денежный поток в совокупности с накопленными денежными средствами (объем которых приближается к 50% от рыночной капитализации компании) должна транслироваться в привлекательную дивидендную доходность в среднесрочной перспективе.

Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ за 2020 год снизилась на 8,8% относительно результата прошлого года - до 19,87 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка в январе-декабре упала на 43% - до 31,3 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,4 млрд рублей против прибыли в размере 7,48 млрд рублей годом ранее.

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