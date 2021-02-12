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12 февраля 2021 года 11:41
Возможно тестирование котировками нефти уровня $60/барр. в рамках коррекции вниз - "Открытие Брокер"
Возможно тестирование уровня $60 за баррель котировками нефти марки Brent в рамках коррекционного движения вниз, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Международное энергетическое агентство и ОПЕК в четверг высказали осторожные опасения относительно динамики спроса в I квартале 2021 года. Новые штаммы коронавируса и медленная вакцинация заставляют пересматривать прогнозы потребления нефти в текущем году, отмечает эксперт. В ОПЕК полагают, что спрос восстановится на 5,8 млн барр. в сутки (до 96,1 млн барр). ежедневного потребления, что на 100 тыс. барр. меньше, чем в предыдущей оценке. Согласно данным ОПЕК, в 2020 году потребление упало на 9,7 млн барр. - до 90,3 млн барр. в сутки. Впрочем, указывает Кочетков, не только прогнозы от организаций давят на котировки нефти. "В среду индекс RSI для WTI оказался на уровне, которого не наблюдалось со времён второй войны против Ирака. Полоса роста котировок нефти марки Brent в течение девяти сессий в последний раз наблюдалась на рубеже 2018-2019 годов. Таким образом, наши опасения по поводу роста вероятности коррекции пока полностью оправдываются. В рамках коррекционного движения логичным смотрится тест уровня $60 за баррель по нефти марки Brent", - пишет эксперт "Открытие Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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