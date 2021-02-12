Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,7-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 72,7-74,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта укрепляется к доллару и евро накануне заседания Центрального Банка России, где ожидается принятие решения по размеру ключевой ставки. По прогнозам, регулятор оставит ключевую ставку на уровне 4,25%, чтобы взять паузу для оценки дальнейшей динамики инфляции в стране, которая в феврале составила 5,3%, что выше таргета 4%. Вероятнее всего, что в дальнейшем ЦБ РФ перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики, и ставка будет постепенно повышаться", - отмечает Тузов.

Также эксперт подчеркивает, что нефтяные котировки сократили темпы снижения на фоне ожидания восстановления спроса и сокращения коммерческих запасов сырья в США, которые по итогам прошлой недели снизились на 6,6 млн баррелей (минимальный уровень с марта прошлого года). Запасы в Кушинге сократились на 700 тысяч баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,28% и составила 61,3 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,43% и составила 58,43 долларов за баррель, констатирует аналитик "Универ Капитала".

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