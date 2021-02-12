Рубль попытается в пятницу удержаться в нижней половине диапазона 73-75 руб./$1 - ПСБ

Рубль, скорее всего, попытается в пятницу удержать позиции в нижней половине диапазона 73-75 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем умеренного ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Снижение рынка энергоносителей и разнонаправленная динамика валют развивающихся стран будут способствовать активизации продаж в рубле. В дальнейшем ожидаем стабилизации американской валюты, - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. - При этом рубль в ходе торгов попытается удержать позиции в нижней половине диапазона 73-75 руб./$1, а в случае улучшения внешней конъюнктуры сможет сделать еще один шаг к его нижней границе. Отметим, что данный диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии".

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